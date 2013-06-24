Нафта дорожчає в четвер, 22 грудня, після суттєвого зростання котирувань за підсумками минулої сесії, спричиненого скороченням запасів палива в США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє enkorr.

Лютневі ф'ючерси на Brent здорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,38 (0,46%), до $82,58 за барель. У середу Brent здорожчала на $2,21 (2,8%), до $82,2 за барель.

Лютневі ф'ючерси на WTI піднялися в ціні на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на $0,44 (0,56%), до $78,73 за барель. За попередню сесію контракт подорожчав на $2,06 (2,7%), до $78,29 за барель.

Запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 5,9 млн барелів, повідомило напередодні Міненерго країни. Аналітики очікували на менш суттєве скорочення - на 2,5 млн барелів. Водночас товарні резерви бензину зросли на 2,53 млн барелів, дистилятів - зменшилися на 242 тис. барелів.

«Активний експорт та падіння імпорту через припинення роботи нафтопроводу Keystone призвели до істотного падіння запасів нафти. Завантаженість НПЗ впала до мінімуму за сім тижнів, що дещо обмежило скорочення резервів, як і вивільнення 3,7 млн барелів із стратегічних запасів», — написав провідний нафтовий аналітик Kplr Метт Сміт.

Крім того, учасники ринку стежать за ситуацією з коронавірусом у КНР.

«Попри стрімке зростання захворюваності та повідомлення про переповнені лікарні, китайська влада не вводить карантин у містах, а це означає зростання попиту на енергію, оскільки друга за величиною економіка світу повертається в дію», — цитує аналітиків Sevens Report Research портал MarketWatch.