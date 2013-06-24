НАК «Нафтогаз» вже імпортував 176 млн кубометрів газу, до кінця травня планує імпортувати 1,1 млрд кубів.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Економічна правда.

За його словами, вже законтрактовано 300 млн кубометрів газу з поставкою у лютому та березні. Ще 600 млн кубометрів очікується отримати у квітні.

Усього до травня планується імпортувати 1,1 млрд кубометрів газу. При цьому, зауважив міністр, власний видобуток НАКу у першому кварталі прогнозується на рівні 3,3 млрд кубів газу.

Приватні компанії імпортували вже 156 млн кубів газу.