У НАК «Нафтогаз України» назвали інформацію щодо підвищення в Україні ціни на опалення, яка була поширена в низці засобів масової інформації, маніпулятивною і запевнили, що тарифи на газ та тепло для населення залишаться незмінними.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

«Інформація, яка була поширена в низці засобів масової інформації стосовно того, що «в Україні ціна на опалення буде підвищена втричі», є маніпулятивною. Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на виконання умов трирічних договорів з підприємствами ТКЕ дійсно встановило нові ціни на природний газ. Запланований з 1 червня 2022 року перегляд цін був однією з умов договору, який ТКЕ добровільно уклали минулого року з Нафтогазом. На платіжках українців це не відіб’ється», - наголосили в компанії.

10 травня під час засідання Кабінету міністрів було схвалено проєкт закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення». Законопроект, серед іншого, передбачає запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та супутні послуги.

Законопроєкт, який прийняв уряд, передбачає, що частина міжнародної фінансової допомоги для України буде використано для стримування тарифів. Цими коштами буде компенсовано різницю між економічно обґрунтованими і поточними тарифами, зокрема для ТКЕ. Цей механізм також дасть можливість ТКЕ розраховуватись за новими цінами на газ з Нафтогазом та погасити прострочену заборгованість.

Як повідомлялось, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть НАК «Нафтогаз України» кредит у розмірі 300 млн євро на закупівлю газу.