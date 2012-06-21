Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії", у серпні встановила тариф на газ для своїх клієнтів на рівні 11,78 грн/куб. Це на 73 коп. більше за липень. Тоді було 11,05 грн/куб.

Зараз газ від постачальника "останньої надії" отримують понад 600 тисяч домогосподарств, повідомляє РБК-Україна.

Нафтогаз як постачальника "останньої надії" обслуговує домогосподарства у Донецькій, Херсонській та Полтавській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, місті Шепетівка Хмельницької області.

Ціни на газ для побутових споживачів зафіксовані на рік. Вони не збільшуватимуться навіть через сезонні коливання цін на європейських хабах, повідомили в Нафтогазі.

Ціна на газ зафіксована з 1 травня. З цього дня всі постачальники перевели клієнтів на річний тарифний план.

Нафтогаз установив клієнтам одну з найвигідніших цін на ринку – 7,96 грн/куб із ПДВ, без вартості доправлення. Ця ціна буде актуальна протягом року. В опалювальний сезон клієнти сплачуватимуть за тарифним планом "Фіксований" ― 7,96 грн/куб. Про це повідомили в Нафтогазі.