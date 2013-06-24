НАК «Нафтогаз України» під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовилася про фінансування та резервування додаткових обсягів природного газу на поточний опалювальний сезон. Про це у Facebook повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов.

Під час World Economic Forum мав конструктивні зустрічі з міжнародними установами та провідними енергетичними компаніями, зазначив він.

«Із Європейським банком реконструкції та розвитку домовилися про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу; з нашими західними партнерами — ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією — про фінансування закупівлі; із провідними нафтогазовими компаніями — про резервування необхідних обсягів», — розповів голова правління НАК «Нафтогаз України». Він подякував партнерам за потужну підтримку України та нашого енергетичного сектору.