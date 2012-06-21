На залізничному пероні Сватового потяг із Києва зустрічала майже сотня людей. Вони зібралися, аби привітати марсового рейдового буксира «Яни Капу» Євгена Семидоцького, який понад дев’ять місяців перебував у полоні РФ, а тепер повертався до рідного міста.
Упродовж усіх цих трагічних днів сватівчани турбувалися за долю земляка. У грудні минулого року місцеві журналісти оголосили конкурс «Людина року», і саме Євген Семидоцький став його переможцем. Громадськість обрала його кандидатуру серед 11 претендентів на це звання, з-поміж яких були лікарі та аграрії, громадські активісти, ветерани АТО, навіть священнослужитель місцевої церкви ПЦУ. Журналісти тоді підготували для переможця подарунки — статуетку «Ніка» та рушник, який вручну вишила місцева майстриня Наталія Толстова. Нагороди тоді передали матері моряка.
Про своє почесне звання Євген Семидоцький дізнався лише 20 вересня 2019 року на залізничному вокзалі рідного міста.
«Радий повернутися на Луганщину, в рідне Сватове. Тут просто чудово! Хочу подякувати землякам — їхня підтримка відчувалася постійно», — сказав він після численних обіймів і подарунків. Нині моряк продовжує службу в Одесі. Щоправда, тепер у Євгена Семидоцького є майже місяць для відпочинку. У батьківському домі він зустріне свій 21-й день народження. Згодом юнак планує вступити до військово-морського вишу.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»