Двоє вчених із Дніпропетровщини отримали золоту та бронзову медалі на Міжнародному фестивалі інженерної науки та технологій у номінації «Фізика».

«Наша обдарована молодь підкорює світові наукові вершини. Своїми дослідженнями заявляє про Україну на увесь світ. Пишаємося нашими розумниками», – зазначив директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОВА Олексій Полторацький.

«Золото» отримав 18-річний Юрій Кетков. Свою нагороду здобув за дослідження гравітаційного поля. Юнак розробив комп’ютерну симуляцію. Показав, як заломлюється світло навколо чорних дір.

Юрій неодноразово перемагав у конкурсах. Нині вчений стажується у швейцарському федеральному технологічному інституті. Каже: планує пов’язати своє життя з наукою.

«Дуже подобається займатися науковою діяльністю. Цікаво розв’язувати задачі і постійно розвиватися. Це приносить мені задоволення», – поділився Юрій Кетков.

Бронзовим призером фестивалю став Олександр Стасовський. У своїй роботі досліджував властивості гірських порід.

«Я розробив модель-імітацію видобутку корисних копалин. Запропонував, як зменшити кількість відходів при розділенні гірських порід. А значить – знизити вартість виробництва», – розповів Олександр.