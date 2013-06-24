Щороку 15 лютого проводиться Міжнародний день дитини, хворої на рак. Це глобальна спільна кампанія, спрямована на підвищення обізнаності про онкологічні хвороби у дітей, висловлення підтримки пацієнтам та їх сім’ям. Саме темі дитячої онкології присвячений сьогоднішній брифінг Міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Про це повідомляє Урядовий портал.

За даними Національного канцер-реєстру в Україні щороку діагностують близько 1000 нових випадків онкологічних хвороб у дітей. Найбільш поширеними онконедугами серед українських дітей є лейкемія (рак крові) та рак головного мозку.

Рак у дитячому віці, як правило, неможливо попередити або виявити за допомогою скринінгу. Так само, визначити причини виникнення онкологічних захворювань у дітей здебільшого неможливо. Лише невелику частку онкологічних недуг у дитячому віці викликають фактори, пов’язані з навколишнім середовищем, способом життя, деякими хронічними інфекціями. Близько 10% всіх онкопацієнтів дитячого віку мають схильність до раку через генетичні фактори.

Водночас дитяча онкологія — не смертний вирок, а виліковна в сучасних умовах хвороба.

«Тому для нас раннє виявлення та лікування онкологічних захворювань у дітей — це один із пріоритетів діяльності Міністерства охорони здоров’я та Програми медичних гарантій. У цьому році ми заклали ще більше коштів на виявлення та лікування онкологічних хвороб, а також збільшуємо тарифи, за якими Національна служба здоров’я оплачує медичні послуги лікарням, які лікують онкохворих дітей», — зазначив Міністр.

Зокрема, тариф на діагностику та хімієтерапевтичне лікування онкозахворювань у дітей збільшився на 40% (із 90 тис. грн у 2021 до 128 тис. грн у 2022); на діагностику та хімієтерапевтичне лікування онкогематологічних захворювань (лейкемія, лімфома) на 37% (із 164 тис. грн до 224 тис. грн).

Крім того, дітям з онкологічними хворобами сьогодні в Україні вже здійснюють трансплантацію кісткового мозку. І це повністю безоплатно для сім’ї хворої дитини. З початку цього року нашими лікарями вже здійснено 8 трансплантацій кісткового мозку дітям. За 2021 рік вдалося зробити 77 таких трансплантацій.

«Раніше нам доводилося відправляти наших дітей на подібні операції за кордон. Сьогодні ситуація істотно змінилася, ми інвестуємо у власний розвиток вітчизняної трансплантології, — сказав очільник МОЗ. — Міністерство охорони здоров’я оплачує лікарням вартість трансплантації у розмірі 1,8 млн грн за родинну трансплантацію та 2,4 млн за трансплантацію з донорським етапом. Ці тарифи повністю покривають витрати на пошук донора та забір клітин, трансплантацію та посттрансплантаційний супровід реципієнта».

Міністерство охорони здоров'я через централізовану закупівлю забезпечує 100% потребу в лікарських засобах, які необхідні для проведення хімієтерапії хворим дітям.

За кошти державного бюджету в 2021 році було здійснено закупівлю 134 позицій лікарських засобів на суму понад 222 мільйони гривень. У 2022 році за відповідним напрямом заплановано закупити 139 позицій лікарських засобів та медичних виробів.

Про залишки ліків та терміни очікуваних поставок можна дізнатись за допомогою чат-боту на сторінці ДП «Медзакупівлі України».

Міністр також звернув увагу усіх батьків на те, що одним із найбільш ефективних методів боротьби з цією недугою є рання діагностика.

Онкологічні захворювання у дітей часто супроводжуються симптомами, які можуть помітити не тільки лікарі, а і члени родини.

Основні тривожні симптоми:

тривала й безпричинна втрата ваги;

часті головні болі, що супроводжуються ранковим блюванням;

набряки, постійні болі в кістках, суглобах, у ділянці спини або в ногах;

ущільнення в зоні живота, шиї, грудей, таза чи пахв, збільшення лімфовузлів;

поява синців або висипки на шкірі;

часто повторювані інфекційні захворювання;

біляста смужка за зіницею в оці дитини;

постійна нудота чи блювання без нудоти;

постійна втома й помітна блідість шкіри;

періодичне чи постійне підвищення температури без видимих на те причин.

Один або кілька таких симптомів у дитини є приводом негайно звернутися до педіатра. Пам’ятайте, що рання діагностика — це запорука успішного лікування.