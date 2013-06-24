Переможці грантових програм «єРобота» отримали на свої рахунки кошти на започаткування та розвиток бізнесу на загальну суму 81 мільйон гривень. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Грантові програми, які уряд започаткував задля активізації підприємництва та стимулювання зайнятості серед українців, мають дуже великий попит. Уже понад 11,5 тисячі підприємців і людей, що прагнуть відкрити чи розширити власну справу, подали заявки на отримання грантів. Сьогодні держава пропонує кожному унікальну можливість розвиватися, надаючи фінансову підтримку від мікрогрантів до 250 тисяч гривень до грантів на кілька мільйонів. Чергові 164 переможці отримали свої гранти на загальну суму 81 мільйон гривень і вже можуть використовувати їх для реалізації своїх бізнес-ідей», — повідомила Юлія Свириденко.

Серед отримувачів грантів 157 одержали мікрогранти на загальну суму 36,6 мільйона гривень та сім переробних підприємств, яким перерахували кошти на загальну суму 44,4 мільйона гривень.

Найпопулярніша серед урядових грантових програм — «Власна справа», за якою українці можуть запросити від 150 тисяч до 250 тисяч грн на започаткування чи розвиток бізнесу. На цю програму подано понад 10 тисяч заявок. На сьогодні вже визначено 243 переможці п’ятої хвилі. Загалом за підсумками п’яти хвиль програми мікрогранти від держави отримає майже 1300 людей.