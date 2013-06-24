Мінцифри та Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО допоможуть Recorded Future знайти нові таланти в Україні. До 2025 року компанія планує найняти до 100 співробітників, серед яких розробники ПО, інженери, аналітики тощо. Наразі в Україні вже працює 40 співробітників компанії. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Розбудова сильної української індустрії програмного забезпечення/ІТ із глобальним впливом відіграватиме важливу роль у відбудові України. Майбутнє орієнтоване на цифровізацію, і Україна має можливість побудувати індустрію глобального масштабу протягом наступних 30 років, базуючись на нашій сильній освітній системі та інженерних традиціях. Співпраця з лідером SaaS, таким як Recorded Future, — це крок вперед до технологій майбутнього», — прокоментував заступник Міністра цифрової трансформації України Георгій Дубинський.

Угода допоможе знайти нових спеціалістів, які будуть розвивати пріоритетні напрями. Серед них хмарні рішення, збір розвідувальних даних, штучний інтелект.

«Ведення сучасної війни за своєю суттю орієнтоване на Інтернет — на полі бою, у публічному інформаційному просторі чи в кібер/ІТ-просторі. І мати доступ до найкращих розвідданих, щоб допомогти перемогти супротивника, критично важливо», — зазначив заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Демедюк.

З початку повномасштабного вторгнення Recorded Future надала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України. А також допомагає у розслідуванні військових злочинів росії. Також компанія відкрила доступ до програмної платформи Intelligence Cloud на понад $10 мільйонів.

«Щоб забезпечити найкращу розвідку для безпеки вільного світу, компаніям потрібно обирати, де і як працювати. Місія Recorded Future полягає в тому, щоб надати організаціям інтелектуальні можливості. Я впевнений, що воля українського народу, зміцнена за допомогою його союзників і спільноти, зрештою переможе, щоб забезпечити свій суверенітет і мир на своїх законних кордонах», — додав генеральний директор і співзасновник Recorded Future Крістофер Альберг.

До того ж, Recorded Future вдосконалила свої продукти спеціально для допомоги в моніторингу та аналізі в Україні. Серед змін були — розширення розвідки про загрози щодо російських кібератак, а також визначення пріоритету курування російських об’єктів для допомоги в оборонних рішеннях.

Зокрема, було надано доступ до технологій Міністерству оборони України, Департаменту кіберполіції НПУ, Службі безпеки України, Генеральній прокуратурі України. Це допомагає захисникам України миттєво реагувати та захищати важливі комп’ютерні мережі та критичну інфраструктуру.