Кілька днів тому в заповіднику Флориди виявили найбільшу самку пітона, яка будь-коли зустрічалася в охоронній зоні, повідомляє LiveScience.
Однак зараз новина доповнилася новими подробицями: 63-кілограмова змія очікує рекордне потомство – всередині неї дозрівають 73 яйця. Як пояснив біолог з Університету Міссурі Девід Пеннінг, це дуже багато: «Зазвичай самки виношують 24 яйця, ну 40 або 50 в кращому випадку».
Виявлена самка – це темний тигровий пітон (Python bivittatus), який відрізняється великими розмірами (причому самки більші за самців) і мешкає в Південно-Східній Азії. У Флориді цей вид опинився випадково: деякі власники випускали своїх «вихованців» на волю, а теплий клімат припав до душі новим мешканцям.
Девід Пеннінг розповів більше про тигрових пітонів: «Вагітність у них триває дуже цікаво: перед кладкою великі яйця (10-13 см в довжину) визрівають в самці, причому змія майже перестає їсти – через вагітність всередині неї просто не залишається місця для їжі . Після кладки самка залишається поряд з яйцями, оберігає і зігріває їх. Напевно, в цьому секрет успіху тигрових пітонів. Одна справа – коли ти просто беззахисне яйце. А коли ти беззахисне яйце з п'ятиметрової мамою – це вже зовсім інше ».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»