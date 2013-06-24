Найдовша в світі печерна система оновила свій власний рекорд довжини. Про це повідомляє Служба національних парків США.

Мамонтова печера знаходиться в Кентуккі, в однойменному національному парку. Новий рекорд її довжини був поставлений після того, як геодезисти нанесли на карту додаткові 13 кілометрів проходів. Тепер її вся довжина становить 676 кілометрів.

Оновлення карти печерної системи було великим заходом, виконаним волонтерами з Фонду досліджень печер (CRF) – некомерційної групи з Кентуккі, й іншими місцевими жителями.

«Багато проходів у печері дуже важко здолати. У них часто доводиться лазити, дертися вертикальними стінами, спускатися з обривів, повзти в бруді і воді», – розповіла Карен Уіллмс, менеджер CRF.

Це не перший випадок, коли система Мамонтової печери «виросла». Вона увійшла до книги рекордів Гіннеса ще в 1969 році, коли дослідники зафіксували 105 кілометрів проходів.

Потім, під час 14-годинного дослідження у вересні 1972 року спелеологи CRF виявили зв’язок між системою Мамонтової печери і системою Флінт-Рідж, після чого розміри Мамонтової печери сягнули 232 кілометрів. У ході наступних десятиліть вчені продовжили виявляти додаткові проходи.