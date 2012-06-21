Найбільший марсіанський метеорит виставили для загального огляду в Музеї мінералів і дорогоцінних каменів штату Мен у місті Бетел. Про це повідомляє Bucha.Life з посиланням на Live Science.

«Шматки марсіанських скель можуть падати на Землю як метеорити, – розповідає Карл Ейджі, директор Інституту метеоритів Університету Нью-Мексико. – Вони викидаються з Марса через потужне, високоенергетичне зіткнення з космічним тілом (падіннями астероїдів чи комет).

Цей камінь з позначкою Taoudenni 002 важить 14,5 кілограмів і досягає ширини 25 сантиметрів. Марсіанський метеорит додали в експозицію 1 вересня, крім нього в музеї також присутні майже шість тисяч позаземних каменів, включаючи найбільший метеорит з Місяця.

Мисливці за метеоритами знайшли Taoudenni 002 в квітні 2021 року недалеко від соляних копалень в Малі, після чого його викупив для музею найбільший торговець метеоритами Дерріл Пітт.

«Цей метеорит – з великим відривом найбільший цілий шматок марсіанської породи на Землі, – розповідає Карл Ейджі. – Він відноситься до класу шерготитів, основним типом марсіанських метеоритів. У його склад входять мінерали олівін, піроксен і польовий шпат, які зазнали ударної трансформації, викликаної зіткнення з космічним тілом».