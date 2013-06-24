Найбільша у світі монопрофільна незалежна компанія з виробництва напівпровідників TSMC, яка розташована на Тайвані, заявила, що за підсумками 2022 року чистий дохід компанії перевищив 33 мільярди доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

У TSMC зазначили, що чистий дохід за підсумками минулого року становив рекордні 33,5 млрд доларів США, що на 70% більше, ніж у 2021-му році на тлі значного попиту на чипи для мережевого обладнання 5G і персональних комп’ютерів.

При цьому продажі компанії у 2022 році зросли на 42,6% до майже 70 млрд доларів США порівняно з попереднім роком.

За даними ЗМІ, TSMC розглядає можливість будівництва другого заводу в Японії. При цьому будівництво першого повинно завершитися невдовзі, адже початок виробництва чипів на ньому заплановано на грудень 2024 року.

Нагадаємо, найбільша у світі тайванська компанія TSMC з виробництва напівпровідників розпочала масове виробництво передових мікросхем на підприємстві у південній частині Тайваню.