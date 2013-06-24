У багатьох містах України є магазини кліматичної техніки, де можна купити кондиціонер. Але чимало українців надають перевагу інтернет-магазинам, адже тут і вибір ширше, й ціни більш привабливі. Продаж через інтернет здійснює, зокрема, компанія «Кондиціонери України», що працює у цій сфері вже 15 років. Якщо замовити кондиціонер чи інше обладнання на її сайті, не доведеться додатково витрачатися на доставку – вона здійснюється безкоштовно по всій Україні. Й це далеко не єдина причина звернутися сюди.

Асортимент інтернет-магазину

В інтернет-магазині компанії «Кондиціонери України» представлено понад 2 тисячі спліт-систем, а це найбільш популярний різновид побутових та напівпромислових кондиціонерів. Можна придбати кондиціонери для приміщень різної площі, житлових та комерційних, для класичної настінної установки та з іншими варіантами монтажу. Тут є кондиціонери, які можна:

встановити на підлогу або змонтувати під стелею (підлогово-стельові);

вбудувати у підвісну стелю (касетні) чи в систему повітропроводів (канальні);

розмістити на підлозі у будь-якому місці великого приміщення (колонні).

А ще компанія пропонує:

віконні кондиціонери, що складаються з одного блоку;

мобільні, що не потребують монтажу та легко переносяться з одного приміщення в інше;

мульти-спліт системи, зручні та вигідні для багатокімнатних квартир, приватних будинків;

більш складні та потужні системи кондиціонування промислового призначення (файнколи, компресорно-конденсаторні блоки).

Для побутових потреб можна обрати традиційний кондиціонер ON-OFF, що коштує недорого, або більш сучасне рішення – інверторний кондиціонер, що відрізняється підвищеною енергоефективністю та дозволяє підтримувати температуру з точністю до півградусу.

В магазині представлена продукція провідних виробників з Японії, США, Китаю та інших країн. Зокрема, дуже великий вибір кондиціонерів Cooper&Hunter, американського бренду, популярного завдяки розробці та впровадженню інноваційних технологій, еко-дружності та енергоефективності кліматичної техніки у поєднанні з демократичною ціною.

Послуги компанії

Кондиціонер – це досить складна техніка, що потребує кваліфікованого монтажу, регулярного професійного обслуговування. Від професіоналізму спеціалістів, які здійснюють ці операції, залежить ефективність роботи кліматичної техніки та термін її служби. Компанія «Кондиціонери України» – це набагато більше, ніж просто продавець кондиціонерів та іншої кліматичної техніки. Це команда спеціалістів, які знають про кондиціонери все та вміють їх обслуговувати. Клієнти компанії можуть:

отримати кваліфіковану консультацію з підбору побутового кондиціонеру;

замовити проектування промислової системи кондиціонування та вентиляції, розрахунок необхідної кількості та загальної потужності обладнання для її створення;

скористатися послугою професійного монтажу. Спеціалісти здійснюють встановлення систем будь-якої складності у будь-якому місті України;

звернутися по допомогу, якщо виникла необхідність у гарантійному або плановому сервісному обслуговуванні (чистці, заправці) техніки;

замовити ремонт кондиціонера по гарантії та після її закінчення. Ремонт починається з визначення причини поломки за допомогою сучасного діагностичного обладнання, проводиться з використанням якісних оригінальних запчастин.

Компанія гарантує якість кондиціонерів і ремонтно-монтажних, сервісних робіт.