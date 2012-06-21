Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Успішно виступили на традиційному форумі Kyiv Smart City Forum 2019 представники міста Шостка, команда IТ-центру якого удостоєна нагороди за практичне втілення у районному центрі соціальних стартапів.
Про це повідомив завідувач відділенням місцевого хіміко-технологічного коледжу Павло Пата, який одержав відзнаку для Шостки в номінації «Місто стартапів».
Окрім цієї, переможців визначали також в інших номінаціях, які стосуються питань інноваційної політики, розвитку транспорту, поліпшення екології та стандартів проживання.