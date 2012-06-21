18-річний пілот побив світовий рекорд Гіннесса, ставши наймолодшою людиною, яка самостійно здійснила кругосвітню подорож на одномоторному літаку. Після тривалої мандрівки британець Тревіс Ладлоу приземлився у Нідерландах, здолавши за 44 дні відстань 40 тисяч 72 кілометри. Йому 18 років і 150 днів, він на 13 днів молодший за попереднього рекордсмена.

Після приземлення відважний юнак сказав журналістам, що вперше за кілька тижнів йому не доведеться турбуватися, аби завтра встати якомога раніше через складний рельєф місцевості або близьку бурю.

«Це дивне відчуття: я повернувся, і завтра мені вже немає про що турбуватися», — сказав пілот.

Тревіс Ладлоу вперше полетів, коли йому було лише 12 років, став наймолодшим британським пілотом планера у 14. Його рекордний рейс на літаку 2001 Cessna 172R почався у Європі, пролягав Росією та Америкою, а потім він повернувся через Канаду, Гренландію та Ісландію. Протягом маршруту він зробив близько 60 зупинок у дев’яти країнах.

Попередній рекордсмен Мейсон Ендрюс із Луїзіани (США) здійснив свій рейс 2018 року. Згадуючи власну подорож, він казав: «Це було справді найнебезпечніше і найскладніше з того, що ви могли здійснити в одномоторному літаку».

Він заявив, що світові рекорди ставлять для того, щоб зрештою їх побив хтось інший: «У мене був рекорд. Я нічого не отримую від того, що лишатимуся рекордсменом, тому цілком готовий передати цей факел наступному».

Рекорд Тревіса Ладлоу перевірено, він отримав відповідний сертифікат-підтвердження. Сам Ладлоу розповів, що планує встановити новий рекорд на здійснення кругосвітньої подорожі на електричному літаку. Мати юного льотчика сказала, що рада успішному поверненню сина, а вся родина неймовірно горда з того, чого йому вдалося досягти.