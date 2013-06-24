Понад 50 країн не досягли мінімально необхідного рівня вакцинації проти COVID-19, визначеного ВООЗ.

В організації вважають, що на кінець вересня такий рівень мав би становити хоч 10%. Більшість із країн, де рівень вакцинації не сягнув цієї планки, — в Африці. Там середній показник повністю вакцинованого населення становить 4,4%. Для порівняння: у ЄС близько 62% населення отримало дві дози вакцини, а в США — 55%.

За оцінками ВООЗ, більшість країн, де рівень вакцинації недостатній, — це країни з низьким рівнем доходу, де є проблеми з постачанням вакцин і недостатньо розвинена інфраструктура охорони здоров’я. Деякі потерпають від конфліктів або громадянських заворушень. Серед них Ємен, Сирія, Ірак, Афганістан, М’янма. Інші, наприклад Гаїті, постраждали від нещодавніх стихійних лих, що ускладнює проведення там вакцинаційної кампанії.

В Африці лише 15 із 54 країн досягли мінімальних 10% вакцинованих. У половині держав континенту щеплення зробили менш як 2% населення. Деякі великі країни зі значною кількістю населення теж не досягли цієї мети. У Єгипті повністю провакциновано лише 5% населення, а в Ефіопії та Нігерії — менш як 3%. Бурунді та Еритрея ще не запровадили програм вакцинації.