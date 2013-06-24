Перший віцепрем’єрміністр — міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив з бізнесомбудсменом України Анкою Фельдгузен пріоритети спільної роботи. Серед них зокрема впровадження корпоративної реформи та залучення інвестицій в українську енергетику.
«Найперспективніші галузі: когенерація і відновлювана енергетика, модернізація мереж і розбудова систем накопичення енергії, впровадження децентралізованих енергетичних рішень. Ці напрями потребують активної участі підприємців», — зазначив Денис Шмигаль.
Очільник Міненерго запевнив, що міністерство готове до тісної співпраці з Офісом бізнесомбудсмена для активізації відповідних процесів.
Денис Шмигаль подякував Анці Фельдгузен за постійну підтримку і наголосив, що сторони мають спільні бачення і бажання досягнути накреслених результатів, повідомляє Міненерго.