Минулої п’ятниці завершився прийом заяв та документів для вступників на освітні ступені бакалавра, наскрізного магістра та магістра (на основі ступеня бакалавра). За даними державного підприємства «Інфоресурс», зареєстровано 195 705 електронних кабінетів вступників на бакалаврат, що на 2,5% більше, ніж 2020 року. Подано 1 085 679 заяв, що майже на 7% більше, ніж торік. Для вступу на магістратуру вступники створили 64 873 електронні кабінети — це майже на 6% більше, ніж 2020-го, подано 166 534 заяви — майже на 7% більше, ніж торік.

Найпопулярнішими університетами серед майбутніх бакалаврів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, залишилися Київський національний університет імені Тараса Шевченка (53 777 поданих заяв), Львівський національний університет імені Івана Франка (47 326) та Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (46 235). Найпопулярніші спеціальності бакалаврату за кількістю поданих заяв:

1. Філологія — 76 371;

2. Право — 67 720;

3. Комп’ютерні науки — 66 123;

4. Менеджмент — 62 227;

5. Середня освіта — 44 136;

6. Інженерія програмного забезпечення — 43 618;

7. Журналістика — 43 215;

8. Психологія — 39 529;

9. Економіка 37 — 464;

10. Маркетинг — 36 080.

Серед майбутніх магістрів на основі ступеня бакалавра найпопулярніші заклади вищої освіти: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (11 483 подані заяви), Національний університет «Львівська політехніка» (7738) та Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (7061). Найбільшу кількість заяв подали на такі спеціальності:

1. Право — 23 404;

2. Менеджмент — 11 701;

3. Середня освіта — 9280;

4. Філологія — 8528;

5. Комп’ютерні науки — 8511;

6. Психологія — 6373;

7. Економіка — 5845;

8. Фінанси, банківська справа та страхування — 5624;

9. Публічне управління та адміністрування — 4850;

10. Комп’ютерна інженерія — 4058.

Міністерство освіти і науки зазначає, що оприлюднення рейтингових списків до закладів вищої освіти на ступені бакалавра та наскрізного магістра відбудеться не пізніше 28 липня. А для майбутніх магістрів на основі бакалавра (магістра / спеціаліста) — не пізніше 2 серпня.

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«Урядового кур’єра»