У зоні проведення операції Об’єднаних сил визначено переможців конкурсу стрільців, що тривав кілька тижнів. Початкові етапи пройшли у військових частинах, далі — на рівні оперативно-тактичних угруповань. Найвлучніші приїхали на мішеневе поле ООС поборотися за приз командувача операцією Об’єднаних сил.

До самого фіналу напруженої боротьби не було зрозуміло, хто отримає головний приз. Кожен з фіналістів був достойний найвищої нагороди, виявивши у попередніх змаганнях високу майстерність, вишкіл, волю до перемоги. А тут ще й погода додала труднощів: день видався холодним, хмарним, вітряним, що значно ускладнювало й так нелегкі завдання для учасників.

Перша номінація стала, так би мовити, розігрівом для стрільців. Вразити визначену зону мішені в умовах обмеженого часу складно, але звично для майстрів своєї справи, які прибули з дев’яти найкращих бойових бригад. Друга змусила трохи понервуватися і учасників, і їхні групи підтримки: поцілити в мішені, що піднімалися, треба було з різних положень: стоячи, сидячи навпочіпки, з коліна, від стегна навскидку, з положення лежачи на правому чи лівому плечах. Без достатньої підготовки із цим не впоратись.

Найцікавішою та найнапруженішою стала третя, фінальна номінація. Тут треба було змінювати не просто положення для стрільби, а й позицію та використовувати для ураження супротивника ручні гранати — все, як у справжньому бою. Члени конкурсної комісії та групи підтримки пильно стежили, щоб не було порушено правил конкурсу, раз по раз уточнювали ті чи ті аспекти виконання вправ, домагаючись рівних умов для всіх учасників, кожен з яких показав свої найкращі здібності, відпрацював на найвищому рівні.

Найвлучнішим було визнано стрільця із Січеславської повітряно-десантної бригади. Він отримав головний приз — сертифікат на 5 тисяч гривень від командувача ООС. Другий приз — 4 тисячі гривень — виборов учасник з окремої десантно-штурмової бригади, а третім із призом 3 тисячі гривень став військовослужбовець з окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Почесні грамоти фіналістів було вручено всім дев’яти учасникам.

«Конкурс показав, як рік у рік зростає майстерність наших воїнів», — зазначив керівник змагань полковник Андрій Киселевич. Він запевнив, що такі заходи надалі проводитимуть систематично.