ЄБРР оприлюднив перелік постачальників газу, які пройшли попередню кваліфікацію й отримали право брати участь у тендерах на закупівлю газу НАК «Нафтогаз України» на кошти ЄБРР, залучені в межах розміщення єврооблігацій. Ідеться про частину розміщених у листопаді семирічних єврооблігацій на суму 500 мільйонів доларів під 7,625% річних. Компанія може використовувати до 120 мільйонів євро для закупівлі газу в європейських постачальників, які пройшли попередній відбір. Ось перелік постачальників, які пройшли процедуру попереднього відбору й були узгоджені з ЄБРР: CEZ a.s. (Чеська Республіка); GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Велика Британія); Alpiq Energy SE (Чеська Республіка); MET Gas and Energy Marketing (Швейцарія); Axpo Solutions AG (Швейцарія); DXT Commodities SA (Швейцарія); EDF Trading Limited (Велика Британія); Uniper Global Commodities SE (Німеччина); RWE Supply and Trading GmbH (Німеччина); ENGIE SA (Франція); Shell Energy Europe Ltd (Велика Британія).
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