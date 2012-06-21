Зміна підходів у системі харчування, зокрема й шкільного, актуальна для всього світу. Це одна з магістральних ініціатив Саміту ООН з продовольчих систем, який має відбутись у вересні. Україні є що сказати на цьому форумі. Адже за останні 30—40 років українці відчули величезну трансформацію в системі харчування — від стандартизованого з лімітованим раціоном до усвідомлення того, що збалансоване харчування важливе для кожної людини — і дорослих, і дітей.

На цьому наголосив заступник міністра економіки Тарас Качка під час публічного обговорення «Національний діалог. Трансформація продовольчих систем: український контекст», черговий етап якого відбувся днями.

Як повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Мінекономіки, участь в обговоренні теми «Роль збалансованого харчування в сучасній продовольчій системі України» взяли перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, заступниця голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко, експерти FAO UN, представники бізнесу та профільних громадських об’єднань.

Зокрема йшлося про доступ до здорового харчування всіх категорій населення, стабільне споживання, зміни в гастрономічній культурі, зменшення втрат їжі та харчових відходів, безпечність харчових продуктів, відновлення HoReCa після пандемії тощо.

«Сподіваюся, що 23 вересня на Саміті ООН з продовольчих систем ми зможемо якісно представити свою позицію і досвід, який у нас є. Адже це впливає на нашу торгівлю, взаємодію з партнерами і реалізацію різних ініціатив в Україні. Такі заходи, як майбутній саміт, дають нам змогу розвиватися у правильному напрямі, поліпшувати сприйняття України в світі щодо того, який внесок ми робимо, щоб світ харчувався краще, достатньо і здоровіше», — підсумував дискусію Тарас Качка.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»