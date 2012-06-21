Намір Росії розмістити в окупованому Криму ядерну зброю є глобальною загрозою, і Україна буде використовувати всі можливості для стримування активності Кремля у цьому напрямку.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу 13 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Глава МЗС зазначив, що Україна давно інформувала міжнародних партнерів про те, що в окупованому Криму відбувається активність, пов’язана з ядерною зброєю, і робитиме це надалі, зокрема з метою вжиття контрзаходів.

"Питання розміщення ядерної зброї – це не локальне і навіть не регіональне, а глобальне питання, глобальна загроза. Тому будемо використовувати всі можливості, в тому числі вплив інших ядерних держав на Російську Федерацію, для того щоб стримувати таку активність", - сказав Кулеба.