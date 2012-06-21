Арсен Аваков написав заяву про звільнення з посади міністра внутрішніх справ, бо отримав відповідну пропозицію від Президента Володимира Зеленського.

Про це народний депутат від фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Ірина Верещук сказала журналістам під будівлею парламенту, передає кореспондент Укрінформу.

"Президент учора (13 липня – ред.) на фракції сказав нам, що він викликав пана Авакова і запропонував йому написати заяву про звільнення", – сказала Верещук.

За її словами, Зеленський не повідомив народним депутатам причину, у зв’язку з якою запропонував Авакову написати заяву про звільнення.

Як повідомляв Укрінформ, Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ. Народні депутати від "Слуги народу" обговорили питання звільнення Авакова на засіданні фракції у вівторок, 13 липня. На засіданні політсили були присутні Президент Володимир Зеленський, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль. За результатами засідання стало відомо, що головним кандидатом на посаду міністра МВС є чинний голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Він повідомив, що погодився на пропозицію Президента очолити Міністерство внутрішніх справ.