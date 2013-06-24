За словами Міністра енергетики Германа Галущенка, блекаут в Україні можливий лише в теорії. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Наша енергосистема протягом майже трьох місяців працює під постійними систематичними обстрілами. Тому вже є набір технічних рішень, щоб забезпечити стабільність її роботи. Це стосується і генерації, і передачі електроенергії. Впевнений, що система втримається і надалі при подальших можливих ударах», - зазначив Міністр в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Він зауважив, що існує низка рішень як з точки зору фізичного захисту енергооб’єктів, так і технічного балансування системи. І ці рішення доводять свою ефективність. Блекаут в Україні можливий теоретично, проте енергосистема постійно доводить свою стійкість впродовж майже трьох місяців масованих атак.

За словами Германа Галущенка, через значні ушкодження як генерації, так і систем передачі електроенергії, до кінця опалювального сезону доведеться застосовувати графіки обмеження електропостачання. Проте вони мають бути контрольованими.

«Основна наша мета – зробити, щоб відключення були плановими і прогнозованими, щоб споживачі чітко розуміли, коли буде відключено електроенергію, а оператори систем розподілу – дотримувались графіків відключень», - зазначив Герман Галущенко.

Він наголосив, що зараз відбувається постійний моніторинг за дотриманням цих графіків, який проводять НКРЕКП, Держенергонагляд, Служба безпеки України.

«На жаль, є факти порушень, перш за все, з боку ОСР. Тому ми вживаємо заходів, у тому числі щодо керівників», - зауважив Міністр, додавши що інформація про порушників з конкретними прикладами буде публічною.