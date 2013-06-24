Де курсуватимуть приміські поїзди АТ «Укрзалізниця» 24.03.2022. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Південно-Західна залізниця

Курсуватимуть приміські поїзди за напрямками:

  1. Жмеринка – Козятин – Жмеринка,
  2. Жмеринка – Рахни – Жмеринка,
  3. Жмеринка – Вапнярка – Жмеринка,
  4. Жмеринка – Могилів-Подільський – Жмеринка,
  5. Жмеринка – Гречани – Жмеринка,
  6. Хмельницький – Підволочиськ – Хмельницький,
  7. Шепетівка – Коростень – Шепетівка,
  8. Хмельницький – Кам’янець-Подільський – Хмельницький,
  9. Київ – Гребінка – Київ,
  10. Київ – Яготин – Київ,
  11. Фастів – Київ – Фастів,
  12. Біла Церква – Київ – Біла Церква,
  13. Коростень – Житомир – Коростень,
  14. Коростень – Вінниця – Коростень,
  15. Київ-Волинський – Бровари,
  16. Борщагівка-Техн. – Бровари,
  17. Київ – Бровари – Київ,
  18. Гребінка – Борщагівка-Техн.,
  19. Мотовилівка – Фастів,
  20. Київ – Баришівка – Київ,
  21. Київ – Житомир – Київ.

Також курсуватимуть приміські поїзди між населеними пунктами Козятин, Бердичів, Шепетівка, на дільниці Козятин – Фастів між населеними пунктами Козятин, Фастів та Київ, на дільниці Фастів – Миронівка між населеними пунктами Фастів, Миронівка та Київ (також Київ – Роток та Біла Церква – Київ з понеділка по п’ятницю), на дільниці Шепетівка – Здолбунів між населеними пунктами Шепетівка, Здолбунів, Рівне та Могиляни. Також курсуватимуть приміські поїзди Козятин – Жашків – Козятин та Погребище – Козятин – Погребище.

Придніпровська залізниця

Курсуватимуть приміські поїзди за напрямками:

  1. Запоріжжя-2 - Канцерівка - Запоріжжя-2,
  2. Запоріжжя-Ліве - Запоріжжя-2,
  3. Дніпро – Кам’янське – Дніпро,
  4. Дніпро – П’ятихатки – Дніпро,
  5. П’ятихатки – Кривий Ріг – П’ятихатки,
  6. Кривий Ріг – Апостолове – Кривий Ріг,
  7. Пятихатки – Тимкове – Пятихатки,
  8. Кривий Ріг-Сорт – Кривий Ріг-Гол – Кривий Ріг-Сорт,
  9. Дніпро – Кривий Ріг – Дніпро,
  10. П’ятихатки – Рокувата – П’ятихатки,
  11. Дніпро – Чаплине – Дніпро,
  12. Чаплине – Синельникове,
  13. Дніпро – Межова – Дніпро,
  14. Чаплине – Межова – Чаплине,
  15. Дніпро – Покровськ – Дніпро,
  16. Дніпро – Лозова – Дніпро,
  17. Лозова – Синельникове,
  18. Синельникове – Дніпро,
  19. Дніпро - Запоріжжя,
  20. Красноград – Дніпро – Красноград
  21. Апостолове – Дніпро-Лоцманське – Апостолове,
  22. П’ятихатки – Терни – П’ятихатки,
  23. П’ятихатки – Червоний Шахтар – П’ятихатки,
  24. Кривий Ріг – Інгулець – Кривий Ріг,
  25. Нікополь – Кривий Ріг – Нікополь,
  26. Нікополь – Тимкове – Нікополь,
  27. Марганець – Нікополь,
  28. Нікополь - Запоріжжя - Нікополь,
  29. Запоріжжя - Синельникове - Запоріжжя.
  30. Львівська залізниця
  31. Курсуватимуть приміські поїзди за напрямками:
  32. Львів – Трускавець – Львів,
  33. Львів – Сянки – Львів,
  34. Львів – Ужгород – Львів,
  35. Ходорів – Стрий – Ходорів,
  36. Мостиська – Львів – Мостиська,
  37. Львів – Мостиська – Держкордон,
  38. Львів – Шкло – Львів,
  39. Стрий – Самбір – Стрий,
  40. Стрий – Львів,
  41. Львів – Лавочне – Львів,
  42. Львів – Мукачево,
  43. Мукачево – Стрий,
  44. Лавочне – Мукачево – Лавочне,
  45. Мукачево – Ужгород – Сянки та зворотно,
  46. Рава-Руська – Львів – Рава-Руська,
  47. Стоянів – Львів – Стоянів,
  48. Сокаль – Львів – Сокаль,
  49. Львів – Ходорів – Львів,
  50. Ланівці – Тернопіль – Ланівці,
  51. Заліщики – Тернопіль – Заліщики,
  52. Ходорів (Підвисоке) – Тернопіль – Ходорів (Підвисоке),
  53. Сокаль – Ізов – Червоноград та зворотно,
  54. Ківерці – Стоянів – Ківерці,
  55. Ківерці – Радехів – Ківерці,
  56. Злочів – Львів – Злочів,
  57. Тернопіль – Львів – Тернопіль,
  58. Тернопіль – Красне – Тернопіль,
  59. Рівне – Здолбунів – Львів та зворотно,
  60. Львів – Здолбунів – Львів,
  61. Підволочиськ – Тернопіль – Підволочиськ,
  62. Красне – Тернопіль,
  63. Сарни – Ковель – Сарни,
  64. Сарни – Здолбунів – Сарни,
  65. Здолбунів – Луцьк – Ковель та зворотно,
  66. Ковель – Ягодин – Ковель,
  67. Здолбунів – Красне,
  68. Красне – Рівне – Здолбунів,
  69. Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ,
  70. Івано-Франківськ – Ходорів – Івано-Франківськ,
  71. Івано-Франківськ – Стрий – Івано-Франківськ,
  72. Івано-Франківськ – Коломия – Івано-Франківськ,
  73. Коломия – Рахів – Коломия,
  74. Заліщики – Коломия – Заліщики,
  75. Коломия - Чернівці – Коломия,
  76. Дяково – Королево – Солотвино-1,
  77. Солотвино-1 – Королево,
  78. Королево – Батьово – Королево,
  79. Чоп – Королево,
  80. Львів – Ужгород – Львів,
  81. Львів – Перемишль – Львів,
  82. Львів – Чоп – Львів,
  83. Львів – Хелм – Львів,
  84. Львів – Чернівці – Львів.

Південна залізниця

Курсуватимуть приміські поїзди за напрямками:

  1. Люботин - Огульці - Люботин,
  2. Полтава – Крюків – Полтава,
  3. Полтава – Огульці – Полтава,
  4. Полтава – Лозова – Полтава,
  5. Полтава – Кременчук – Полтава,
  6. Полтава – Гребінка – Полтава,
  7. Полтава – Кобеляки – Полтава,
  8. Харків-Пасажирський – Огульці – Харків-Пасажирський,
  9. Харків-Пасажирський – Мерчик – Харків-Пасажирський,
  10. Люботин - Мерчик – Люботин,
  11. Харків-Пассажирський - Люботин – Харків-Пасажирський,
  12. Харків-Пасажирський – Красноград – Харків-Пасажирський,
  13. Харків-Пасажирський – Лозова – Харків-Пасажирський,
  14. Харків-Пасажирський – Зміїв – Харків-Пасажирський.

Донецька залізниця

Курсуватимуть приміські поїзди за напрямками:

  1. Лиман – Святогірськ – Лиман,
  2. Слов‘янськ – Костянтинівка,
  3. Костянтинівка – Лозова,
  4. Лозова – Слов‘янськ,
  5. Слов‘янськ – Язикове,
  6. Язикове – Костянтинівка,
  7. Костянтинівка – Гаврилівка,
  8. Гаврилівка – Слов‘янськ,
  9. Слов‘янськ – Лиман – Слов‘янськ,
  10. Покровськ – Чаплине – Покровськ,
  11. Лиман – Лозова – Слов’янськ,
  12. Шевченко – Лиман -Шевченко.

Одеська залізниця

Курсуватимуть приміські поїзди за напрямками:

  1. Христинівка – Черкаси – Христинівка (по понеділках, середах та п‘ятницях),
  2. Христинівка – Вапнярка – Христинівка,
  3. Гайворон – Вінниця – Гайворон,
  4. Гайворон – Рудниця – Гайворон,
  5. Т. Шевченко – Гребінка – Т. Шевченко (по вівторках та четвергах),
  6. Т. Шевченко – Христинівка – Т. Шевченко,
  7. Черкаси – Т. Шевченко – Черкаси (по непарних),
  8. Миронівка – Знам‘янка – Миронівка,
  9. Т. Шевченко – Висіка – Т. Шевченко,
  10. Одеса – Вапнярка – Одеса,
  11. Одеса – Балта – Одеса,
  12. Одеса – Роздільна – Одеса,
  13. Одеса – Мигаєве,
  14. Одеса - Кароліно-Бугаз - Одеса,
  15. Одеса – Колосівка – Одеса,
  16. Знам’янка – Цвіткове – Знам’янка,
  17. Миронівка – Цвіткове – Миронівка,
  18. Знам’янка – П’ятихатки – Знам’янка,
  19. Помічна - Людмилівка,
  20. Помічна – Знам’янка – Помічна.