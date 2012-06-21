Бельгія та Нідерланди — центри торгівлі кокаїном у Європі. Про це йдеться у звіті, складеному Європолом спільно з Управлінням боротьби з наркоторгівлею та злочинністю ООН.

У звіті констатується, що ринок торгівлі кокаїном стає дедалі конкурентнішим і насильницьким. Еволюція європейського ринку наркотиків призвела до фрагментації організованих злочинних мереж. Якщо раніше одна наркомережа мала отримати «товар» від іншої, а потім продати його споживачу, то тепер посередники покупцеві не потрібні, і він може безпосередньо домовитися з виробником наркотиків та організувати власну мережу розповсюдження. Так, наприклад, кримінальні мережі Західних Балкан налагодили безпосередні контакти з виробниками наркотиків і посіли чільне місце на ринку оптових поставок кокаїну. Такий розвиток призвів до посилення конкуренції між наркомережами, а отже, й насильства.

У доповіді наголошується на необхідності викривати виробників наркотиків, бо саме це дає змогу перервати ланцюг постачання кокаїну в Європу. Враховуючи, що кокаїн виробляють із листя коки, яка росте в Південній Америці, Європол має невеликі можливості викривати виробників. Однак тут може допомогти міжнародна співпраця правоохоронних органів європейських країн під егідою ООН.

Наступним ефективним кроком для припинення постачання кокаїну з країн, де його виготовляють, має стати викриття шляхів потрапляння наркотиків у Європу. Головними точками, через які кокаїн потрапляє на континент, є Бельгія та Нідерланди. Порти міст Антверпена й Роттердама відіграють ключову роль у маршруті наркотиків з Латинської Америки до Європи. Обидва порти пропускають величезну кількість контейнерних вантажів, які є ідеальним способом доставки наркотиків, і мають чудове автомобільне сполучення з усім континентом.

«Торгівля кокаїном — одна з ключових проблем безпеки, з якими зараз стикаємось у ЄС. Майже 40% злочинних угруповань, що діють у Європі, причетні до торгівлі наркотиками, а кокаїнова торгівля приносить мільярди євро кримінального прибутку», — заявила керівник оперативно-аналітичного центру Європолу Джулія В’єдма. За її словами, розуміння нових викликів наркотогівлі допоможе ефективніше протидіяти загрозі, яку вона несе для громадян.