Народ України нагородили престижною німецькою премією «M100 Media Award» за захист свободи й суверенітету в боротьбі проти російського вторгнення. Як повідомляє Укрінформ, про це заявили організатори премії.

«Народ України зі стоїчною стійкістю протягом місяців протистоїть жорстокому вторгненню росії та захищає свою свободу і суверенітет на європейській землі. Тому консультативна рада M100 вирішила вшанувати народ України цьогорічною нагородою «M100 Media Award», — ідеться в заяві.

«Жодна нація у світі не продемонструвала цінності свободи та її крихкої вразливості так пристрасно, як Україна за останні місяці. Україна веде героїчну боротьбу за свої цінності: незалежність і свободу. Народ України заслуговує нашої глибокої поваги, підтримки та солідарності. Вони воюють і за нас», — сказав голова консультативної ради, мер Потсдама Майк Шуберт.

Зазначено, що 15 вересня в німецькому місті Потсдамі від імені українського народу премію отримає боксер Володимир Кличко. Головну політичну промову на церемонії нагородження виголосить канцлер Німеччини Олаф Шольц.