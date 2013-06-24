Міністерство енергетики України спільно з Верховною Радою напрацювали і втілюють низку заходів, спрямованих на розвиток нафтогазової галузі, нарощування запасів та збільшення видобутку вуглеводнів в Україні. На цьому наголосив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник, виступаючи на IX Міжнародному галузевому форумі «Енергетична безпека – головний пріоритет розвитку нафтогазової галузі України», передає Урядовий портал.

«Ініціативи останніх років були спрямовані на дерегуляцію нафтогазової галузі, впровадження стимулюючого оподаткування для нових свердловин, запровадження електронних аукціонів, вирішення питання «сплячих ліцензій», приведення законодавства у відповідність до кращих світових практик. Це все позитивно вплинуло на видобувну галузь, яка продовжує роботу у надзвичайно складних умовах ведення воєнних дій», - зазначив заступник Міністра.

На початку повномасштабної агресії рф добовий видобуток газу становив 48,5 млн куб. м на добу, що на 6 млн добових менше, ніж у попередній рік .

Однак попри тимчасову втрату частини територій, пошкодження інфраструктури, труднощі з обслуговуванням свердловинного фонду в прифронтових районах, його вдалося відновити і довести до рівня 50,5 млн куб м на добу. За підсумками року, в Україні видобуто 18,5 куб м, це на 6 % менше, ніж у довоєнному 2021 році.

Державна АТ «Укргазвидобування» залишається найбільшим газовидобувним підприємством країни, яке активно нарощує видобуток природного газу і нафти.

«В умовах військової агресії рф Україна робить усе можливе для підвищення рівня енергетичної безпеки країни. Зокрема, шляхом забезпечення енергетичної незалежності від імпортних енергоносіїв та нарощування обсягів внутрішнього видобутку вуглеводнів», - наголосив Микола Колісник.