17 січня NASA планує запустити «найпотужнішу ракету-носій» Space Launch System. Космічне агентство має намір використовувати її для некомерційних польотів людини в космос. Запуск проходитиме в рамках місячної програми «Артеміда».

Як повідомляє Live Science, під час польоту випробовуватимуть тільки двигуни на рідкому паливі, без твердопаливних прискорювачів, які допоможуть вивести SLS на орбіту.

Висота нової ракети сягає 98 метрів, що на 12 метрів менше, ніж у «Сатурна-5», який доставляв астронавтів на Місяць у 1960-х і 1970-х роках. Однак SLS дає на 15% більше тяги при зльоті.

Очікується, що ракета зможе доставити на Місяць понад 27 тонн вантажу. Попередні випробування показали, що SLS може нести 265 000 літрів переохолодженого рідкого палива. «Дані всіх етапів випробувань, проведених на сьогоднішній день, вселили в нас впевненість у тому, що ми можемо успішно здійснити цю місію», – заявили в NASA.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»