2019 рік був другим найспекотнішим роком з 1880-х років, коли були зареєстровані глобальні температури, і торік закінчилося найспекотніше десятиліття.
Згідно зі спільним дослідженням, опублікованим 15 січня 2020 року Всесвітньою метеорологічною організацією, НАСА і Національним океанографічним і атмосферним бюро США, яке збирає дані з тисяч станцій по всьому світу, глобальна середня температура у 2019 році була майже на один градус вища за середню в 1951-1980 роках.
Дані свідчать, що, починаючи з 1960 року кожне десятиліття було тепліше попереднього. При цьому, останні п'ять років були найтеплішими за останні 140 років.
Дослідницька група також стверджує, що кількість людської енергії, яка виділяється в океани у вигляді тепла в результаті зміни клімату за останні 25 років, еквівалентна 3,6 мільярда ядерних бомб, скинутих у Хіросімі.
Результати досліджень США збігаються з результатами Європейського кліматичного агентства, заснованому на іншій методології з дослідження морів. Обидва дослідження дають рекордну кількість тепла для викидів вуглекислого газу та інших парникових газів.
Гевін Шмідт, директор Інституту Годдарда в НАСА, також заявив: «Потепління – це незаперечна тенденція (...), і ми впевнені, що це результат людської діяльності».
Генеральний секретар Всесвітньої Метеорологічної Організації Петтері Таалас попередив: «З огляду на нинішню тенденцію викидів вуглекислого газу, ми наближаємося до кінця століття до підвищення температури на 3-5 градусів за Цельсієм. Це набагато перевищує цільовий показник, встановлений Паризькою кліматичною конвенцією 2015 року, для обмеження підвищення температури до 1,5-2 градусів за Цельсієм».
Вчені також попереджають, що зміна клімату вплинула на шокуючі лісові пожежі в Австралії, посуху на півдні Африки та погодні аномалії в США, які коштують людству десятки мільярдів доларів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»