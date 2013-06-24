Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) обрала дві компанії, які розроблятимуть нові космічні костюми для астронавтів американського відомства.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі NASA.

Йдеться про компанії Axiom Space та Collins Aerospace. Загальна сума контракту становить 3,5 мільярда доларів США.

Зазначається, що нові космічнікостюми будуть розроблені для роботи астронавтів ззовні Міжнародної космічної станції, а також для дослідження поверхні Місяця в рамках в місій Artemis та підготовки до місій з людьми на Марсі.

«NASA і наші партнери розроблять передові надійні космічні костюми, які дозволять людям досліджувати космос, як ніколи раніше», - заявила директорка Космічного центру ім. Джонсона NASA в Х’юстоні Ванеса Вайч.

Як повідомлялося, Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) оголосило про перенесення першого непілотованого польоту ракети-носія Space Launch System (SLS) та модуля Оріон до орбіти Місяця, запланованих в рамках місії Artemis 1, на 19 червня цього року.

Наступна місія Artemis 2 може відбутися у 2022 чи 2023 році.