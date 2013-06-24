США вкотре підтвердили статус надійного партнера нашої держави. Україна отримала третю партію вантажу додаткової міжнародної безпекової допомоги від уряду США. Для потреб Збройних сил надійшли боєприпаси, протитанкове й високоточне озброєння, медичні засоби.

Попередні дві партії вантажу було доставлено в Україну 10 та 18 жовтня. Міжнародна безпекова допомога на 60 мільйонів доларів стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час нещодавнього візиту Президента Володимира Зеленського у США. Її надано додатково до раніше погодженого обсягу 250 мільйонів доларів, інформує пресслужба Міністерства оборони.

У день прибуття нової партії додаткової міжнародної безпекової допомоги у міжнародний аеропорт «Бориспіль» заступник міністра оборони Олександр Носов висловив вдячність американській стороні за надані технічні засоби, що значно посилюють спроможності ЗСУ в питаннях оборони держави в умовах збройної агресії Російської Федерації.

«Черговий борт допомоги від США за підсумками домовленостей президентів України і Сполучених Штатів Володимира Зеленського і Джо Байдена — щира і швидка допомога нашим військовим, які на передовій зможуть використовувати ці засоби медичного та бойового забезпечення», — зазначив Олександр Носов.

Аташе з питань армії та оборони Посольства США в Україні полковник Бріттані Стюарт наголосила, що США непохитно підтримують Україну і стоять пліч-о-пліч у захисті її суверенітету й територіальної цілісності у боротьбі з російською агресією.

«Сполучені Штати Америки допомагають Україні в розбудові Збройних сил, а це матеріально-технічна допомога й тренінги від тактичного до стратегічного рівня. Хочемо бачити Україну на шляху до НАТО мирною та вільною країною», — зауважила вона.

Начальник Головного управління логістики Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Микола Шевцов звернув увагу, що у військово-технічну допомогу від США входять високотехнологічна й гостродефіцитна техніка й озброєння, необхідні на передовій боєприпаси.

«Засоби, що надійшли в попередніх вантажах, уже підвищують наші спроможності контрбатарейної і протитанкової боротьби, а також розвідки. У третьому вантажі — партія протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» з боєприпасами. Отримали боєприпаси до тієї зброї, яка є у нас, під калібри НАТО. Озброєння буде переміщено до баз і складів, обліковано й передано військовослужбовцям для використання, зокрема для підрозділів операції Об’єднаних сил», — наголосив Микола Шевцов, підкресливши, що це озброєння зближує нас із державами-членами НАТО.

Командувач Медичних сил ЗСУ бригадний генерал Тетяна Остащенко додала, що у вантаж зі США входять засоби індивідуального захисту — медичні аптечки.

«Засоби індивідуального захисту отримають визначені військові частини, де забезпечать збереження життя і здоров’я особового складу. США вкотре підтвердили статус надійного і міцного партнера», — акцентувала вона, підкресливши, що в ЗСУ військово-медичну підготовку здійснюють відповідно до стандартів НАТО.