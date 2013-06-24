Уся країна бачить, як героїчно сьогодні виконують свою роботу медики, освітяни та спеціалісти в усіх галузях. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону UAразом 1 квітня. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як підкреслив очільник Уряду, усі ресурси, уся увага держави прикута сьогодні до української армії, до військових і Збройних сил. Водночас багато спеціалістів у різних сферах хоробро продовжують працювати.

«Маємо загиблих майже в усіх галузях. Тому що люди на всіх своїх посадах дуже героїчно й відповідально виконують роботу. Це ламає плани окупанта. І вже 37-й день ми доводимо, що їхні плани абсолютно не збігаються з нашими намірами, з нашими бажаннями жити в демократичній, розвиненій, цивілізованій країні», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр відзначив, що після війни мають бути переглянуті всі інструменти й підходи в медицині, освіті, соціальній, військовій та інших сферах.

«Переконую, це будуть європейські параметри, тому що наша мета — це Європейський Союз і життя за стандартами цивілізованого світу», — резюмував Денис Шмигаль.