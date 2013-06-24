Підготовка до передачі зенітно-ракетних комплексів Patriot уже розпочалася, й Україна очікує на їх розгортання в максимально стислі терміни. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, повідомляє Укрінформ.

Глава української дипломатії додав, що Президент Володимир Зеленський та вся дипломатична команда інтенсивно працюють над новими рішеннями про постачання нових типів західної зброї. Ідеться насамперед про постачання танків західного зразка та іншої бронетехніки.

Він наголосив: немає сумнівів, що вже незабаром українське військо матиме додаткову броньову та вогневу міць. «Ми покладаємо великі надії на нові рішення про оборонну підтримку партнерів. Незабаром відбудеться наступне засідання у форматі «Рамштайн». Воно буде дуже важливим для оголошення нових рішень», — сказав міністр.

Дмитро Кулеба оголосив перелік найбільш невідкладних потреб Збройних сил України: ППО, зенітні установки, ПЗРК, артилерійські снаряди та броньована техніка.

«Буду максимально конкретним щодо найбільш невідкладних потреб сил оборони України. Перша група потреб стосується всіх засобів протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема боє­припасів до них. Україні потрібно якомога більше високотехнологічних систем ППО, і тому ми ведемо переговори не лише про нові батареї Patriot, а й про постачання нових систем NASAMS, IRIS-T, Crotale», — сказав він і подякував США, Німеччині, Норвегії, Франції за вже ухвалені рішення.

За словами міністра, Україна зацікавлена в додатковому отриманні зенітних установок типу Gepard, Vulcan, ПЗРК на кшталт Stinger тощо. Іншою надзвичайно важливою потребою залишаються артилерійські снаряди всіх калібрів. Глава МЗС підкреслив, що Україна звертається із закликом до всіх держав-партнерів максимально прискорити відповідні додаткові постачання.

«Я казав торік, що переконаний: 2023-го ми отримаємо те, чого не могли з різних причин отримати у 2022-му. Можу лише підтвердити слова, що так і буде, але на все свій час», — підсумував глава української дипломатії.

Він оголосив обсяги енергообладнання, про які вдалося домовитися українським дипломатам. «На 4 січня вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7 тисяч генераторів потужністю до 100 кіловат і понад 600 генераторів більш як 100 кіловат, понад 40 кілометрів кабелю, а також сотень найменувань запчастин для енергообладнання, обігрівачів тощо», — сказав Дмитро Кулеба.

«Хочу висловити щиру вдячність нашим енергетикам за ті дива, які вони роблять, підтримуючи функціонування пошкодженої енергосистеми. Ми, дипломати, докладаємо максимум зусиль, щоб у них були відповідні ресурси для цієї роботи», — додав міністр.

На саміті Україна — ЄС 3 лютого українська сторона наполягатиме на запровадженні жорстких санкцій проти російської ракетної програми. Дмитро Кулеба нагадав, що Україна порушила це питання наприкінці минулого року. «У нас достатньо фактів, інформації, й тепер м’яч на боці ЄС. Уся необхідна інформація для ухвалення санкцій, які дадуть змогу задушити виробництво в росії ракет, що їх використовують для масових воєнних злочинів на території України, є, потрібні рішення», — заявив глава МЗС.