На Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбувся фінальний поєдинок греко-римської боротьби у ваговій категорії до 67 кг.

У вирішальній сутичці 22-річний українець Парвіз Насібов і 25-річний Мохаммад Гераї з Ірану вирішували, хто стане олімпійським чемпіоном, а кому дістанеться срібна медаль.

Суперник по фіналу Насібову дістався досить незручний, оскільки він мав перевагу за рахунок більш високого зросту. Після першого періоду іранець вів з рахунком 3:1.

У другій трихвилинці українцеві потрібно було, як і в півфіналі, відіграватися, проте Гераї відразу провів успішну дію і отримав чотири очки, а потім і ще двічі по одному балу і, коли рахунок став 9:1, суперник Парвіза достроково переміг.

На шляху до срібної медалі у ваговій категорії до 67 кг представник України здолав борця з Данії Фредріка Б’єрхууса, представника ОКР Артема Суркова та єгиптянина Мохамеда Ібрагіма Ель-Сайєда.

Для України це друга срібна медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Також в скарбничці нашої збірної шість бронзових нагород.

Президент Національного олімпійського комітету, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка привітав Парвіза та тренерський склад збірної з успіхом і побажав подальших здобутків.