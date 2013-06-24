13,5 тонн насіння овочів від міжнародних донорів буде передано аграріям та жителям деокупованих територій України. Перші відвантаження вже отримали мікроферми та домогосподарства в чотирьох громадах Полтавської, Київської, Дніпропетровської областей. Ці 13,5 тонни дадуть змогу забезпечити проведення посівної на 1126 га земель. Серед насіння — квасоля, горох, буряк, морква, баклажан, цибуля та редиска.

Інформацію про потреби в насіннєвому матеріалі збирають Всеукраїнська асоціація громад та Всеукраїнська аграрна рада. Після цього насіння розподілять відповідно до запитів. Логістичну підтримку проєкту, а саме безплатну доставку насіння від міжнародних донорів у громади здійснює Програма USAID АГРО.

Міжнародна компанія BAYER, підтримуючи ініціативу USAID «Стійкість сільського господарства» (AGRI-Україна), передасть до посівної насіння моркви. Перша партія забезпечить потреби 25 тисяч домогосподарств. Організацію розподілу та доставки візьме на себе Всеукраїнська асоціація громад.

«Сприяння домогосподарствам та невеликим фермам має важливе значення, адже вони забезпечують близько третини потреби споживчого ринку країни в овочах та роблять значний внесок у забезпечення продовольчої потреби громад», — акцентують у Програмі USAID АГРО.