Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Наскільки безпечно користуватися громадськими безкоштовними мережами Wi-Fi?

Сьогодні підключитися до безплатних мереж Wi-Fi можна у багатьох закладах харчування, в парках, громадському транспорті, торговельних центрах і навіть в укриттях. Безумовно, для багатьох українців це – зручний та вигідний спосіб дістати доступ до інтернету та бути на зв’язку. Проте і ризики під час користування громадськими безкоштовними мережами Wi-Fi все ж існують.

Щоб бути у безпеці та захистити свої дані, радимо дотримуватися кількох правил: