Наслідки війни в Україні залежатимуть від її тривалості, стану економіки, збитків, але вони не зникнуть після її закінчення, ймовірно, й через 10 років.

Про це повідомив експерт штаб-квартири ВООЗ та співавтор курсу з управління стресом «Самодопомога Плюс» Кен Карсвел на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

«Наслідки війнизалежатимуть від того, скільки вона триватиме та збитків України. Йдеться не тільки про фізичні збитки, а й про збитки соціальних зв’язків, стану економіки, інші фактори. Це комплексне питання. Але ми розуміємо, що ці проблеми не зникнуть після закінчення війни. Дослідження свідчать, що в 1 з 5 випадків такі ризики ще будуть і через 10 років», - пояснив він.

Експерт зазначив, що в Україні створена потужна система громадських зв’язків, а люди знають, що правда на їхньому боці та допомагають один одному.

«Дослідження демонструють, що країни, які зазнали величезних збитків від війни, показали спроможність вибудувати нове життя через соціальні та психологічні зв’язки», - наголосив Карсвел.

Нагадаємо, погіршення рівня життя через війну в Україні відчувають 40% громадян Європейського Союзу, 59% громадян ЄС переконані, що захищати спільні європейські цінності, такі як свобода та демократія, важливіше, ніж утримувати ціни на вартість життя.