Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі розповів про оновлену статистику щеплення серед освітян: «Вакцинація серед освітян триває. І ми маємо на сьогодні ще більш позитивну динаміку щеплення. Це надзвичайно важливо, і я дякую колегам за свідомий вибір здоров’я та безпеки. Принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 78% вчителів».

Високий рівень вакцинації працівників закладів загальної середньої освіти (повний цикл) у Луганській області — 67,9%, м. Київ — 62,6%, Полтавській — 61,8%; Черкаській — 60,8%, Житомирській — 58,6%, Харківській — 58,3% областях.

Найбільше невакцинованих працівників закладів загальної середньої освіти у Львівській (44,3%), Херсонській (39%), Івано-Франківській областях (31,4%).

МОН постійно оновлюватиме статистику щеплення серед освітян, щоб і батьки, й учні мали достовірну інформацію та почувалися у безпеці.

Раніше міністр наголошував, що вчителів не можуть позбавити оплати праці під час дистанційного викладання.