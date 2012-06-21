Ракетний есмінець американських ВМС «Дональд Кук» не вперше заходить у порти України й наших союзників не лише на Чорному морі — у Грузії, Болгарії, Румунії, а також країн Балтії. Нині його присутність чітко вказує на військово-стратегічну підтримку нашої країни з боку США. І що більше зростатимуть агресивні апетити Кремля, то більшою буде військова присутність НАТО в Чорному морі.
«Це легендарний корабель. І це важливий сигнал Кремлю на п’ятий рік окупації. По-перше, що Крим український. По-друге, що свободу судноплавства в регіоні буде забезпечено як гарантовану конвенцією ООН з морського права. По-третє, що українсько-американське партнерство єдине як ніколи. І ми ефективно співпрацюємо в усіх напрямах, зокрема й оборонному», — наголосив Президент Петро Порошенко, перебуваючи на борту есмінця під час зустрічі зі Спеціальним представником Держдепу США у справах України Куртом Волкером.
«Дуже ціную те, що наші американські партнери на наше прохання збільшили військову присутність у Чорному морі. Це важлива відповідь на неспровокований напад та акт агресії проти українських кораблів, який відбувся торік 25 листопада. Агресія Кремля зачіпає не лише життєві інтереси України, а й питання безпеки ЄС, НАТО в Чорному морі», — цитує департамент прес-служби АП слова глави держави.
Світові слід донести елементарну думку: проект Керченського мосту було використано як предтечу, щоб атакувати українські кораблі. Тож завтра Росія може скористатися приводом захисту «Північного потоку-2» для атаки в Балтійському морі. Тому всім прибічникам газогону слід замислитися над можливими наслідками. Адже Росія як ніхто інший у світі вміє маскувати військові плани під нібито мирні проекти.
«Ми стоїмо й завжди стоятимемо поряд з Україною та українським народом в захисті свободи, демократії, незалежності, суверенітету й територіальної цілісності вашої країни, — запевнив Курт Волкер. — Ми тут як ваші добрі партнери та друзі. Для нас важливе підтримання свободи судноплавства. Ми засуджуємо російську атаку на українських моряків поблизу Керченської протоки й закликаємо до звільнення тих, яких незаконно ув’язнено в Росії».
«Урядового кур’єра»