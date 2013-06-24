Цього тижня Одеса зустрічала Міжпарламентську раду Україна — НАТО (UNIC). У роботі зібрання взяли участь віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, народні депутати України, члени бюро Парламентської асамблеї НАТО й представники понад десятка держав-членів Альянсу і партнерів НАТО.

У межах спільних заходів заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко спільно з Командувачем ВМС ЗС України контрадміралом Олексієм Неїжпапою провели дискусію з вітчизняними фахівцями та іноземними партнерами під час панелі «Виклики безпеці у Чорноморському регіоні: українська перспектива». Під час обговорення Анатолій Петренко докладно поінформував іноземних гостей про поточний стан безпекової ситуації довкола України, зокрема в контексті мілітаризації тимчасово окупованого Росією Криму та гібридних елементів комплексної агресії Російської Федерації проти нашої країни.

Окрему увагу було приділено пріоритетам відновлення спроможностей Військово-Морських сил Збройних сил України, а також зацікавленості держави у розвитку військово-морського партнерства із країнами Чорноморського регіону для відновлення та підтримки балансу безпеки.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр провела дискусію «Руський мир» в Чорноморському регіоні: «Протидія російській підривній діяльності та дезінформації в Україні». Адже в НАТО мають більше знати про підступні методи агресії, з якими в Україні стикаються щодня.

Засідання Міжпарламентської ради Україна — НАТО, повідомляє пресслужба Міноборони, — важливий елемент парламентського контролю за реалізацією стратегії євроатлантичної інтеграції, здійснюваного Верховною Радою та Парламентською асамблеєю НАТО.