У Таллінні з понеділка до п'ятниці, 2 грудня, тривають одні з найбільших у світі навчань з кіберзахисту - Cyber Coalition 22.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу НАТО.

У навчаннях беруть участь близько 1000 кіберзахисників із 26 членів Альянсу, Фінляндії та Швеції, Грузії, Ірландії, Японії, Швейцарії та Європейського Союзу, а також учасників з промислових та наукових кіл. Вони навчаються протидіяти кібератакам на електромережі, програми та активи НАТО та членів Альянсу під час операцій.

Cyber Coalition – навчання НАТО, які проводяться щорічно з 2008 року. Основним місцем їх проведення є Таллінн, також у них беруть участь дистанційно.

З 2008 року в Таллінні працює NATO CCD COE, Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО).