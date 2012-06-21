Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Полярні сяйва розігрівають атмосферу Юпітера – найбільшої планети сонячної системи на сотні градусів. Про це повідомляє портал ScienceNews.

Майже 40 років тому вчені виявили, що в той час, як температура верхніх шарів газового гігантами становить всього –73 ° С, то на кілька сотень кілометрів нижче – навколишнє середовище розігрівається вже до приблизно 400 ° С. Природа цього феномена залишалася для вчених загадкою.

Астрономи провели заміри інфрачервоного випромінювання за допомогою телескопа Кек II на вулкані Мауна-Кеа на Гавайському архіпелазі, вимірявши викиди іонів водню в атмосфері. Ці викиди відбуваються через зіткнення сонячного світла зі щільними зломами атмосфери небесних тіл на величезних швидкостях, в результаті чого утворюються полярні сяйва.

Вчені прийшли до висновку, що хмари в полярній зоні, близько магнітних полюсів планети, навколо яких конденсується випромінювання – розжарюються до 725 ° С, в першу чергу, саме завдяки північному сяйву. У свою чергу, в екваторіальній зоні температура атмосфери дійсно досягає близько 400 ° С.

«Наше наступне завдання – зрозуміти механізми утворення і циркуляції тепла в атмосфері Юпітера, щоб потім включити наші спостереження в комп'ютерну симуляцію газового гіганта», – заявив Томмі Коскінен з Університету Арізони.