Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



З початку ХХІ століття кількість людей, які зіткнулися з повенями, збільшилася на 24%, що в десять разів більше в порівнянні з попередніми прогнозами вчених. Про це повідомляє журнал The Nature.

Так, супутникові спостереження допомогли фахівцям з компанії Cloud to Street визначити, що зростання населення в районах з високим ризиком підтоплення обумовлений економічним розвитком цих регіонів. При цьому вразливі групи людей часто просто змушені селитися у зонах затоплення.

Як зазначено в статті, в період з 2000 по 2018 рік було затоплено 2,23 мільйона квадратних кілометрів територій, внаслідок чого постраждали від 255 до 290 мільйонів чоловік. Майже 90% повеней відбулося в країнах Південної і Південно-Східної Азії, особливо в великих басейнах річок Інд, Ганг-Брахмапутра та Меконг.

Супутникові дані також показали зростання цієї тенденції й у південній частині Латинської Америки, на Близькому Сході і в країнах Африки на південь від Сахари. Фахівці Cloud to Street стверджують, що через кліматичні і демографічних змін до 2030 року повені дошкулятимуть населенню 25 нових країн. Раніше вчені заявили, що зміни клімату наблизилися до точки неповернення.