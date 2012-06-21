Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Протягом семи місяців після COVID-19 антитіла залишаються активними, тоді як їх рівень може навіть зростати. Про це йдеться в дослідженні Барселонського інституту глобального здоров'я (ISGlobal).

Дослідницька група спостерігала за 578 добровольцями, які перенесли COVID-19 в легкій формі або без симптомів.

В учасників дослідження брали проби крові протягом семи місяців після того, як їм поставили відповідний діагноз, і перевіряли рівень і тип антитіл IgA, IgM та IgG до шести різних антигенів SARS-CoV-2. Також вчені брали у них антитіла до чотирьох відомих раніше штамів COVID-19, що викликають простуду.

В результаті проведеного експерименту фахівці визначили, що після зараження імунна відповідь є потужною, але після певного часу починає згасати.

Однак, як встановили вчені, в якийсь момент спостерігається стабілізація. Так, у 75% учасників через п'ять місяців після одужання спостерігалося збільшення антитіл IgG. У дослідженні наголошується, що причини подібного явища у даний момент з'ясувати не вдалося.

Раніше, 19 липня, вчені з Університету Падуї та Імперського коледжу Лондона розповіли, що показники антитіл у людей, які перенесли COVID-19, залежать від типу проведеного тесту. При цьому, як зазначалося, різні тести зуміли виявити антитіла, які реагували на різні частини коронавірусу.