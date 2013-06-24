У Європейському центрі із запобігання та контролю захворювань заявили, що новий штам коронавірусу Omicron може бути стійкішим до вакцин і швидше поширюватися, ніж попередній. Тому громадянам країн-членів ЄС рекомендують уникати поїздок туди, де виявлено заражених ним, а саме на південь Африки.

Європейський центр із запобігання та контролю захворювань рекомендує якомога швидше розпочати бустерну вакцинацію осіб віком понад 40 років, а потім перейти до ревакцинації осіб від 18 років через шість місяців після завершення першого курсу щеплення, аби підвищити захист від інфекції через зниження імунітету. Експерти вважають, що це потенційно може зменшити передачу вірусу й запобігти госпіталізації та летальним випадкам.

Виявлення наприкінці минулого тижня нового штаму коронавірусу, який отримав назву Omicron, стурбувало медичний світ. У ВООЗ надали йому класифікацію «варіант, який викликає занепокоєння». Деякі держави вже призупинили авіасполучення із країнами півдня Африки, аби вберегти себе від Omicron. Попри це, перших хворих із цим штамом уже виявлено в Бельгії, Німеччині, Нідерландах, Канаді, Ізраїлі, Гонконзі.

Позаяк науковцям мало що відомо про новий варіант коронавірусу з Південної Африки, вони можуть лише припускати, наскільки важкими будуть його наслідки для людей і те, чи захищають наявні вакцини від Omicron. Фармацевтичні компанії терміново почали проводити дослідження вірусу. Американська компанія Moderna вже оголосила, що працює над розв’язанням потенційних проблем, які може становити Omicron.

«Комбінація мутацій нового штаму становить значний ризик для швидшого ослаблення природного імунітету людського організму та імунітету, виробленого вакциною. Бустерна доза вакцини — єдина доступна стратегія для підвищення імунітету, який може знижуватися», — йдеться у пресрелізі компанії.

Компанія BioNTech/Pfizer оголосила, що теж вивчає Omicron і в найближчі два тижні оприлюднить свої висновки, чи необхідно переробляти наявну вакцину для зупинення нової мутації. У компанії зазначають, що в разі такої потреби для вдосконалення вакцини необхідно 100 днів.

Лікарі закликають не панікувати, оскільки, судячи з наявної інформації, симптоми хвороби, спричиненої Omicron, доволі легкі. Однак медики з Південної Африки наголошують, що це можна стверджувати, судячи з перебігу захворювання лише у молодих пацієнтів.