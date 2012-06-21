Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Невідому раніше червону медузу виявили вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) під час експедиції. Детальніше про це повідомляє сайт NOAA.

У рамках експедиції, присвяченої вивченню глибоководних тварин уздовж східного узбережжя США, дослідники використовували дистанційно керований апарат, який спускали на глибину 250-4000 м. На глибині близько 700 м вони виявили червону медузу раніше не описаного виду. Медуза відноситься до роду Poralia, представники якого мають дзвін діаметром близько 9 см і 30 щупалець. Poralia мешкає на глибині понад 1500 м навколо Антарктиди, в околицях Бермудських та Багамських островів і деяких інших регіонах.

Також дослідникам вдалося зняти гідроїдних (водних безхребетних, що жалять), корали, фільтратори і долгохвостових риб. Всього вони спостерігали за понад 650 глибоководними мешканцями. Вчені розраховують, що зібрані в ході 25 занурень картографічні дані та відомості про біорізноманіття будуть корисні при прийнятті рішень з управління ресурсами в цьому регіоні.