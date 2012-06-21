Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

Аспірин здатний захистити пацієнтів з COVID-19 від смерті і важких ускладнень, повідомляють американські науковці. Ймовірно, справа в розрідженні крові і протизапальному ефекті, але ці дані ще належить перевірити.

Аспірин – дешевий безрецептурний препарат, який зазвичай використовується для зниження болю різного характеру. Але також він застосовується і в якості розріджувача крові, що зменшує ризик інфарктів та інсультів. Як з'ясувала команда вчених на чолі з фахівцями з Університету Джорджа Вашингтона, здатність аспірину запобігати згортанню крові здатна також допомогти і пацієнтам з COVID-19, які часто помирають від закупорки артерій. Дослідження було опубліковане в журналі Anesthesia & Analgesia.

«Причина, за якою ми почали вивчати зв'язок аспірину і COVID-19, полягає в тому, що ми всі зрозуміли – у пацієнтів з'являються тромботичні ускладнення, згустки крові, які утворюються в усьому тілі, розповідає Джонатан Чоу. – Ось чому ми подумали, що використання антитромбоцитарного агента, такого як аспірин, може бути корисним».

Автори роботи спостерігали за пацієнтами, що надходили до лікарень США з березня по липень 2020 року. Всього вони зібрали дані про 412 громадян віком майже 55 років, 314 з яких (76,3%) не отримували аспірин. Решта 98 (23,7%) вживали його протягом декількох днів до госпіталізації або протягом доби після неї. Середня доза була досить низькою і становила 81 мг. Пацієнти, які приймали аспірин, частіше мали в анамнезі гіпертензію, цукровий діабет, ішемічну хворобу серця, хвороби печінки.

Після поправок на вік, супутні захворювання та інші фактори з'ясувалося, що пацієнтам, які приймали аспірин, на 44% рідше була потрібна штучна вентиляція легенів і на 43% рідше інтенсивна терапія. Також вони на 47% рідше помирали від COVID-19.

«Вживання аспірину може бути пов'язано з поліпшенням результатів у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, – роблять висновок автори роботи. – Тим не менш, необхідно рандомізоване контрольоване дослідження з більшою вибіркою, щоб оцінити, чи існує причинно-наслідковий зв'язок між вживанням аспірину і зниженням кількості ускладнень і випадків смерті у пацієнтів».

Потенційні переваги аспірину при ушкодженні легенів, як припускають дослідники, пов'язані зі зменшенням скупчень тромбоцитів і нейтрофілів у легенях, зниженням запалення і стимуляцією вироблення ферментів, здатних відновлювати функцію ендотеліальних клітин легенів.

Також аспірин як протизапальний засіб знижує вироблення інтерлейкіну-6 і С-реактивного білка, які сприяють запаленню. Це, можливо, зменшує ризик розвитку цитокінового шторму.

Однак не варто займатися при COVID-19 самолікуванням і пити аспірин в надії захиститися від наслідків. Неконтрольований прийом ліків може привести до сумних наслідків. Так, аспірин через вміст в ньому ацетилсаліцилової кислоти (речовина, що надає жарознижуючий ефект) на тлі інфекційних захворювань може викликати синдром Рея – небезпечний стан, при якому виникає гостра печінкова недостатність і гіпераммоніємія (підвищення концентрації аміаку в організмі, здатне викликати кому і навіть смерть), кажуть лікарі.

Пацієнтам з коронавірусною інфекцією необхідно використовувати парацетамол, адже застосування аспірину і анальгіну в даному випадку неприйнятне. Крім того, аспірин створює умови для проникнення коронавірусу в легені, що прискорює появу пневмонії і альвеолярного ураження легень, кажуть фахівці. Також тривале застосування аспірину та інших нестероїдних протизапальних засобів може викликати розвиток гастропатії – пошкодження слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки, яке тягне за собою появу ерозій і виразок.

Однак автори роботи зауважили, що дослідження є попередніми, потрібно провести більш точні дослідження. У той же час фахівці відзначили, що серед пацієнтів, які приймали аспірин одужання від COVID-19 проходило швидше. Цей факт пов'язують з протизапальними властивостями препарату.